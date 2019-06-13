Дипломы россиян изменятся до неузнаваемости
Совсем скоро документы об окончании учебных заведений перестанут быть бумажными, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".
Министерство образования планирует внедрить выдачу электронных дипломов уже с 2021 года. Эта мера, по мнению авторов инновационной идеи, позволит эффективно бороться с фальсифицированными и подделанными документами об образовании.
По информации издания, планируется что в электронный диплом будут вноситься все данные о достижениях и квалификации студентов. Кроме этого, туда попадут данные о прохождении практики и научных исследованиях.
Примечательно, что предполагается дать доступ к базе таких дипломов работодателям, которые всё больше и больше начинают ценить настоящие навыки соискателя, а не просто "корочки".
Отмечается, что на данный момент проверка диплома через Рособрнадзор занимает порядка 30 дней и около трети проверяемых документов оказываются поддельными.
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Дмитрий Шевченко