Совсем скоро документы об окончании учебных заведений перестанут быть бумажными, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Министерство образования планирует внедрить выдачу электронных дипломов уже с 2021 года. Эта мера, по мнению авторов инновационной идеи, позволит эффективно бороться с фальсифицированными и подделанными документами об образовании.

По информации издания, планируется что в электронный диплом будут вноситься все данные о достижениях и квалификации студентов. Кроме этого, туда попадут данные о прохождении практики и научных исследованиях.

Примечательно, что предполагается дать доступ к базе таких дипломов работодателям, которые всё больше и больше начинают ценить настоящие навыки соискателя, а не просто "корочки".

Отмечается, что на данный момент проверка диплома через Рособрнадзор занимает порядка 30 дней и около трети проверяемых документов оказываются поддельными.

Ранее сообщалось о том, что в России введут индивидуальный пенсионный капитал.

Дмитрий Шевченко