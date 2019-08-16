Представитель «Уральских авиалиний» рассказал журналистам, как пассажиры отреагировали на посадку в чистом поле, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».



Коммерческий директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов рассказал журналистам о расследовании по факту экстренной посадки самолета Airbus A321 в поле под Жуковским. По словам представителя компании, следственные действия в такой ситуации – норма.

Кроме того, Скуратов подчеркнул, что экипаж сработал профессионально. Пилоты смогли посадить самолет без шасси в поле. Пассажиров эвакуировали. Никто из летевших в том самолете не обратился с жалобами в авиакомпанию.

Ранее сообщалось о том, что сразу после вылета в оба двигателя самолета попали птицы. Экипаж принял решение экстренно сажать самолет. Посадка прошла успешно – в кукурузном поле под Жуковским. В соцсетях уже назвали это вторым чудом на Гудзоне.

Елена Миронова