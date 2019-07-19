Директор горнодобывающей компании бесследно исчез по дороге на завод в Магаданской области, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует СУ СК России по региону.

Как рассказали в ведомстве, по факту исчезновения 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье убийство.

По имеющейся информации, 10 мая текущего года директор горнодобывающей компании «Лидер» вышел из своего дома, расположенного в Магадане, и больше о его местонахождении ничего не известно. Есть мнение, что гражданин отправился на один из участков, принадлежащих его компании, в городе Сусуман. Однако к месту работы он не прибыл ни 10 мая, ни в какой-либо другой день.

Стоит отметить, что убивают владельцев и руководителей различных компаний по всей стране. Так, в минувшем году в дальневосточной столице было раскрыто жесткое убийство учредителя общества с ограниченной ответственностью.

Екатерина Брязгунова