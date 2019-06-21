Директор Саратовского филиала «Почты России» требовал от сотрудницы помогать его семье в домашних делах и воспитании детей, грозя увольнением, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ленту.ру».

Следствие проверило этот факт, мужчина будет отвечать перед судом за превышение служебных полномочий. При этом обвиняемый утверждает, что про заведенное на него дело не знал. Он добавил даже, что трудовая инспекция не нашла в его действиях превышения полномочий.

Недавно стало известно, что директор ушел в отпуск с последующим увольнением, а служба безопасности «Почты России» работает с правоохранительными органами.

Анастасия Туркова