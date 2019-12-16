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Директор предприятия потратил годовую зарплату сотрудников на свои цели
Стало известно, что бывший врио директора крупного приморского предприятия почти год не платил положенную законом заработную плату сотрудникам, сообщает DEITA.RU.
Как сообщили в Следственном Комитете края, с декабря прошлого года по октябрь текущего сотрудники предприятия «Дальневосточное» не получали своих заслуженно заработанных денег.
«Общая задолженность перед работниками превысила четыре миллиона рублей. При этом, фигурант имел возможность выплатить все положенные средства. Однако, предпочел использовать их в личных целях», - отметили в ведомстве.
Следственный комитет обвинил указанного руководителя предприятия в невыплате законных средств сотрудникам. Теперь дело отправится в суд.
Напомним, что недавно консервный завод «Спасский», известный в Приморье, объявил о своем банкротстве.
Александра Маслова