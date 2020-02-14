Новости
Квартал красных фонарей в Амстердаме защитят от туристов
14 Февраль 2020, 20:15
Россияне отказываются от водки
14 Февраль 2020, 20:00
Аэропорт со сломавшимися Суперджетами продадут в частные руки
14 Февраль 2020, 19:45
Украинским старшеклассникам предложили попробовать уничтожить человечество
14 Февраль 2020, 19:40
Директор школы Петрозаводска упрекнул ученицу за внешность
14 Февраль 2020, 19:30
Маткапитал можно будет тратить по-новому
14 Февраль 2020, 19:15
Россияне стали платить за капремонт больше
14 Февраль 2020, 19:10
Тысячи человек остались без тепла и горячей воды в Хабаровском крае
14 Февраль 2020, 19:00
Директор школы Петрозаводска упрекнул ученицу за внешность
По словам директора школы, у школьницы «толстоватые ноги»
«Это пошло и некрасиво» - директора школы в Петрозаводске возмутил внешний вид ученицы, сообщает ИА DEITA.RU. Руководитель школы вызвала ученицу к себе в кабинет и упрекнула на тему одежды и внешнего вида.
В столице Карелии инцидент произошёл ещё в 2018 году. Руководитель школы, узнав о видеозаписи разговора, поспешила извиниться перед школьницей. Однако мама девушки решила придать видео огласке после многократных случаев неуважительного отношения к коллегам и ученикам, как отмечает портал «Flashnord».
Мама девочки хотела, чтобы ученица смогла доучиться в школе, как пишет портал «360». Инцидент начался на уроке изобразительного искусства, когда педагог по изо, по словам школьницы, позволил себе пнуть сумки учеников. Сама участница инцидента решила заступиться за одноклассников, за что и была вызвана в кабинет директора. Девушка услышала много нелестных слов по поводу внешности – ноги «толстоватые», а ногтями можно только «в ушах ковыряться и серу выковыривать».
На данный момент директор школы воздерживается от комментариев, ссылаясь на высокую занятость.