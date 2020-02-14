Директор школы Петрозаводска упрекнул ученицу за внешность

«Это пошло и некрасиво» - директора школы в Петрозаводске возмутил внешний вид ученицы, сообщает ИА DEITA.RU. Руководитель школы вызвала ученицу к себе в кабинет и упрекнула на тему одежды и внешнего вида.

В столице Карелии инцидент произошёл ещё в 2018 году. Руководитель школы, узнав о видеозаписи разговора, поспешила извиниться перед школьницей. Однако мама девушки решила придать видео огласке после многократных случаев неуважительного отношения к коллегам и ученикам, как отмечает портал «Flashnord».

Мама девочки хотела, чтобы ученица смогла доучиться в школе, как пишет портал «360». Инцидент начался на уроке изобразительного искусства, когда педагог по изо, по словам школьницы, позволил себе пнуть сумки учеников. Сама участница инцидента решила заступиться за одноклассников, за что и была вызвана в кабинет директора. Девушка услышала много нелестных слов по поводу внешности – ноги «толстоватые», а ногтями можно только «в ушах ковыряться и серу выковыривать».

На данный момент директор школы воздерживается от комментариев, ссылаясь на высокую занятость.