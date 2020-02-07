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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Директор школы прокомментировал матерный урок в Приморье

школа артем

Видео с уроком русского языка, где учитель разбирала с учениками, как правильно писать матерное слово – полуторагодовалой давности, заявил DEITA.RU руководитель образовательного учреждения.

Директор средней школы №14 города Уссурийска Илья Вологин прокомментировал действия педагога, написавшего мат на доске. Так, по его словам, образовательное учреждение уже провело проверку по факту этого инцидента и выяснило, что видео скандального урока было снято 1,5 года назад.

«Мы провели служебное расследование и не нашли оснований для отстранения учителя. По трудовому кодексу нельзя наказать работника за проступок, который он совершил более полугода назад», - отметил Илья Вологин.

Он также добавил, что родители 10-х классов осенью прошлого года обращались к нему с просьбой заменить учителя, мотивируя это якобы его некомпетентностью в вопросах подготовки к ЕГЭ, однако по итогам проверки претензий к учителю не было.

По словам директора, родители и ученики педагога разошлись в оценке учителя русского языка и ее поступка. Общую позицию они попробуют выработать в понедельник во время родительского собрания.

В городское управление образования, по словам директора школы, родители не обращались.

Отметим, после того, как видео нецензурного урока русского языка разлетелось по Сети, школой и учителем заинтересовалась прокуратура.

 

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