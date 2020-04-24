Директор школы в Находке скоропостижно скончался на рабочем месте

В МБОУ СОШ № 17 города Находки произошло трагическое событие – директор учреждения скончалась на рабочем месте, сообщает ИА DEITA.RU.



В школе факт смерти подтвердили. Социальный работник СОШ №17 г. Находки Людмила Костюкова рассказала, что на директоре держались практически все заботы о школе.

«Она была великолепная, мудрейшая, веселая, энергичная. Я всегда удивлялась – на любой повод она читала стихи, великолепная память! Совершенно адекватный, культурный, вежливый, выдержанный человек. Мы просто потеряли товарища», - отзывается о директоре Людмила Костюкова.

Людмила Степановна отмечает, что всё произошло молниеносно. Буквально весь педагогический состав скорбит об утрате человека даже не городского, а регионального масштаба, по словам коллег.

На данный момент дети и коллеги ждут результатов вскрытия – только оно покажет истинную причину смерти.