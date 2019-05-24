Директор 74 школы во Владивостоке уволилась после скандального выпускного, сообщает DEITA.RU.

Заявление об увольнении написала директор учебного заведения Галина Пугина. По ее словам, она просто шокирована поведением учеников. Также отмечается, что авторы идеи необычного празднования - ученики 11 «б» класса, которые всегда «отличались бунтарским поведением».

Все произошло настолько быстро, что никто из учителей и родителей попросту не успел отреагировать на флешмоб. Парни в костюме «зайчиков» из Плейбоя, голые по пояс и с заклеенными сосками разбрасывали краски и танцевали во дворе. Позже уже в здании школы они распылили огнетушитель. Парни и девушки воспользовались тем, что классный руководитель отлучилась. Они переоделись и попросили фотографа сделать новые снимки. И уже не такие «приличные».

Другие ученики параллели вели себя более пристойно. Девушки и парни пришли на выпускной в форме советского образца и мирное течение праздника не нарушали.

Кроме того, очевидцы сообщают о еще одном инциденте. Во время скандального перфоманса от градуса напряжения не выдержала штукатурка и обвалилась, упав на одну из выпускниц. Та получила незначительные ушибы.

Правоохранительные органы, в свою очередь, особенно заинтересовались девушкой в полицейском наряде. Как сообщается, такой костюм можно спокойно приобрести в любом магазине спецодежды, что девушка и сделала. Теперь ей грозит штраф в полторы тысячи рублей.

Василий Кучин