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26 Ноябрь 2019, 16:15

Директор управляющей компании обманул жильцов на 4 миллиона

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Бывший начальник одной из управляющих компаний Петропавловска-Камчатского отправиться в тюрьму за растрату денег местных жителей, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в краевой прокуратуре, директор УК «Энергия» признан виновным в хищении вверенного ему имущества.

«Почти два года глава управляющей компании тратил по своему желанию те средства, что жильцы присылали на оплату воды, отопления, света и других коммунальных услуг, перечислял деньги фирмам за невыполненную работу и тратил средства жильцов на личные прихоти», - подчеркнули в ведомстве.

За время работы главой УК гражданин потратил 4,3 млн рублей – средства, перечисленные жильцами на оплату коммунальных услуг. Это привело к тому, что у жильцов, большинство из которых добросовестно оплачивали услуги, возникли крупные долги перед ресурсными службами, которые до сих пор не оплачены.

В прокуратуре добавили, что подсудимого ждет четыре года тюрьмы и 500 тысяч штрафа. Сейчас экс-директор компании отправлен в СИЗО. 

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