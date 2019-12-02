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Директор управляющей компании обманул жильцов на 4 миллиона
Бывший начальник одной из управляющих компаний Петропавловска-Камчатского отправиться в тюрьму за растрату денег местных жителей, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали в краевой прокуратуре, директор УК «Энергия» признан виновным в хищении вверенного ему имущества.
«Почти два года глава управляющей компании тратил по своему желанию те средства, что жильцы присылали на оплату воды, отопления, света и других коммунальных услуг, перечислял деньги фирмам за невыполненную работу и тратил средства жильцов на личные прихоти», - подчеркнули в ведомстве.
За время работы главой УК гражданин потратил 4,3 млн рублей – средства, перечисленные жильцами на оплату коммунальных услуг. Это привело к тому, что у жильцов, большинство из которых добросовестно оплачивали услуги, возникли крупные долги перед ресурсными службами, которые до сих пор не оплачены.
В прокуратуре добавили, что подсудимого ждет четыре года тюрьмы и 500 тысяч штрафа. Сейчас экс-директор компании отправлен в СИЗО.