Директоров школ с необъективными оценками будут увольнять

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Рособрнадзор направил главам регионов рекомендации расторгать контракты с директорами школ, показывающими необъективные результаты всероссийских проверочных работ, сообщает DEITA.RU.

Как заявил ТАСС заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев, надзорное ведомство больше всего интересует судьба не отдельно взятого директора, но отдельно взятого ребенка, его семьи, потому что когда мы говорим о равенстве условий для всех детей по всей России, то подразумеваем и то, что школы должны оценивать учеников одинаково.

При этом он констатировал, что есть школы, показывающие необъективный результат третий год подряд.

«Если директор не может выстроить внутри маленькой школы систему ежедневной объективной оценки, то все-таки это не тот управленец, который нужен детям, родителям, учителям», – заявил Анзор Музаев.

Дмитрий Санников

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