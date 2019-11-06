«Дискотека 80» пройдет во Владивостоке

Концерт для тех, кто помнит колорит и знает наизусть песни 80-х,90-х, пройдет во Владивостокском цирке 28 ноября, сообщает DEITA.RU.

Всем понятно, что смена поколений никак не влияет на популярность этого формата концерта. Звезды прошлых лет уже не одну пятилетку собирают тысячи поклонников танцевальной музыки самого яркого и плодотворного периода ХХ века. Этот концерт для тех, кто помнит колорит и знает наизусть песни 80-х,90-х. Концерт 28.11.19 во Владивостокском цирке-это настоящая путевка в прошлое! Как всегда, не только люди постарше с удовольствием посещают это мероприятие. Часто на "дискотеки" приводят и детей, которые растут на любимых композициях своих родителей.

Если же 80-е,90-е для вас – это лишь исторический период, который вы плохо помните, то такая дискотека станет для вас отличным учебником. Вы поймаете настроение того времени и отлично проведете вечер. Ну и, разумеется, это отличный вариант для корпоратива. Собирайте всех своих коллег и отправляйтесь на самое уникальное танцевальное шоу. Поверьте, вам будет что вспомнить!

28 ноября у нас в гостях: London Beat-британская группа, которая после Владивостока летит в Москву на Дискотеку Авторадио. РОМА ЖУКОВ, СЕРГЕЙ ВАСЮТА. АЛЕКСАНДР ХЛОПКОВ.

Популярность "Дискотеки 80-х, 90-х" настолько высока, что просто достать билет на шоу с некоторых пор - огромная проблема. Поэтому не затягивайте покупку билета на хорошие места. Будет и танцевальная фан-зона, всего 300 человек. Билеты от 1000 до 3500руб. До встречи!