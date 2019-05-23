Приемная комиссия одной из гимназий Перми утвердила разный подходг к приему в первый класс девочек и мальчиков. Чтобы ребенок учился в хорошей школе, будущему мужчине нужно набрать 65,7 балла, а юной барышне — 69,1, сообщает DEITA.RU.

По мнению уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Светланы Денисовой, это не что иное, как гендерная дискриминация по половому признаку при приеме детей в первый класс.

В свою очередь в департаменте образования города корреспонденту РИА Новости прокомментировали ситуацию следующим образом. Детей в гимназию принимают в установленном законом порядке, а именно: все ребята, проживающие на закрепленной территории, пойдут в первый класса в это учебное заведение. На вакантные места гимназия имеет право устанавливать правила приема внутренним локальным актом, что и было сделано.

Напомним, данная гимназия уже оказалась в центре скандала из-за девочки с розовыми волосами. Тогда ребенка не пустили в учебное заведение, за что директор и гимназия заплатили штрафы — 30 и 50 тысяч соответственно.

Екатерина Брязгунова