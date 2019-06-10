13-14 июня в кампусе ДВФУ на о. Русском состоится 6-й Дальневосточный МедиаСаммит – отраслевая конференция специалистов в области СМИ, общественных отношений и информационных технологий, сообщает DEITA.RU по материалам ЗС ПК.Законодательное Собрание Приморского края традиционно является информационным партнером МедиаСаммита. В рамках форума пройдет дискуссия "Парламентская журналистика: диалог с властью" (13 июня в 12.00, ДВФУ, корпус D, аудитория 604).

Модераторами дискуссионной площадки "Парламентская журналистика: диалог с властью" станут председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик и главный редактор "Новой газеты во Владивостоке" Андрей Островский.

На дискуссионной площадке выступит ряд известных экспертов. Политический обозреватель информационного агентства "Примамедиа" Ольга Кишаковская представит доклад на тему "Современный образ депутата в условиях запроса на новую искренность", депутат Законодательного Собрания Владимир Хмелев расскажет о проблемных вопросах экономической составляющей муниципальных (районных) СМИ, доцент департамента коммуникаций и медиа школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Петр Самойленко выступит с докладом "Проблемы развития патриотизма населения и мобилизующая роль депутатского корпуса в рамках взаимодействия со СМИ".

Председатель Приморского краевого отделения Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" – Общества изучения Амурского края (ОИАК) Алексей Буяков представит свой доклад об истории парламентаризма во Владивостоке, отношения власти и общества, отраженные в средствах массовой информации более века назад.

Кроме того, руководитель пресс-службы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), председатель Дальневосточной гильдии работников пресс-служб Приморского краевого отделения Союза журналистов России Алексей Магаляс выступит с докладом "О внесении изменений в 286-КЗ "О наградах Приморского края".





