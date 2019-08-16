«Игра стоит свеч»: Администрация Приморского края напоминает о важности диспансеризации, сообщает DEITA.RU. На пресс-конференции спикеры озвучили необходимость разумного подхода к собственному здоровью.

По словам начальника отдела организации помощи взрослому населению департамента здравоохранения Приморья Ольги Механцевой, люди в регионе не в полной мере осознают важность систематического медицинского обследования.

«Современный человек в XIX веке должен знать своё артериальное давление, холестерин и глюкозу. Это хотя бы тот минимум, не говоря о факторах риска, таких как ожирение. На первом этапе диспансеризации исследуется артериальное давление, индекс массы тела, уровень холестерина, глюкозы, у женщин маммографию проводят, у мужчин - скрининговое обследование на рак предстательной железы, используют специальные методы, чтобы исключить онкозаболевания. Скрининговые методы позволяют определить необходимость дальнейших обследований».

В качестве положительного примера представители администрации края выделяют Находку. Анжела Кабиева, главный внештатный специалист департамента здравоохранения по медицинской профилактике, главный врач Владивостокского клинико-диагностического центра отмечает, что внимание большинства людей направлено на решение других проблем, но пример Находки показывает, что со временем диспансеризация сможет стать нормой для всех.

«Сегодня люди всё ещё не очень ответственно относятся к своему здоровью, не потому что они плохи, потому что привыкли решать задачи другие – задачи выживания, заработка, заботы о семье, а о себе «немножко» и в последнюю очередь. Хороший пример заботы о населении - совместный проект администрации Находки, городской больницы и активных работодателей «Автобус здоровья» и оснастили Центр здоровья всем необходимым, в том числе портативным медоборудованием. Теперь здесь в полной мере готовы для того, чтобы приблизить диспансеризацию населению, выезжая на место работы людей».

Ольга Беньковская, главный врач поликлиники № 9 Владивостока отмечает, что пациенты, которые систематически посещают поликлинику, стараются проходить и диспансеризацию. Однако остаётся много людей, которые не ходят в медучреждения, а, следовательно, не имеют представления о собственном состоянии здоровья. Некоторые случаи показали, что диспансеризация вовремя спасла пациентов от тяжёлых недугов.

«Есть цифры сухой статистики. За июль месяц на диспансеризации побывали 100 человек, средний возраст которых 56 лет Эти люди не обращались в поликлинику - ничего их не беспокоило, но пришли на углубленный медосмотр. Итог: у 60 выявлены повышенные цифры артериального давления, у 70 человек – нарушение липидного обмена – холестерин высокий, у 42 человек сочетание трёх факторов риска – курения, повышенного давления и высокого уровня холестерина. У половины из сорока человек было сужение брахиоцефальных сосудов более чем на 50%. При этом жалоб пациенты не предъявляли».

У одной пациентки из этого числа было выявлено серьезное нарушение мозгового кровообращения. Она в оперативном порядке была направлена в больницу, где своевременно была проведена операция, что позволило избежать инсульта. Чтобы любой желающий мог пройти диспансеризацию в удобное для него время, в поликлинике №9 проводится работа по подбору, расстановке и перераспределению кадров. Это позволит проводить диспансеризацию во вторую смену.

По словам спикеров, здоровье остаётся личным делом, пока не начнётся болезнь. Если человек оказывается сражён тяжёлым недугом, меняется не только жизнь пациента, но и жизнь его родных и близких, которые ухаживают за больным. Можно определённо сказать, что регулярные профилактические осмотры помогают спасти жизни.

Диспансеризация проходит бесплатно по полису ОМС, в поликлинике, к которой прикреплён житель края. Как отмечают спикеры, первый этап диспансеризации по времени не займёт и часа, но позволит вовремя выявить слабые места организма.

Софья Корф