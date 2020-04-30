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Дистанционное обучение назвали направленным на дебилизацию населения экспериментом

Шок

Родители и учителя просят Путина отменить цифровизацию образования

Открытое письмо президенту России Владимиру Путину с негодованием по поводу сложившейся в системе образования ситуации подготовили родители и учителя, сообщает ИА DEITA.RU.

Авторы документа просят о защите для детей и подростков. По их словам, дистанционное обучение является преступлением против учащихся, равно как и проект «Цифровая образовательная среда в Российской Федерации». Тот и вовсе назван антинародным.

«На сегодняшний день мы имеем дело с беспрецедентным экспериментом по уничтожению российского образования, сметающим все медицинские и образовательные ГОСТы, экспериментом, априори направленным на дебилизацию нации и подрыв обороноспособности страны», – гласит письмо.

Также в документе есть негодование в адрес занимающегося реформами Германа Грефа. Составители обращения цитируют его старую речь, где он напоминает, что когда люди имеют знания, ими труднее манипулировать, и упоминает Каббалу.

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