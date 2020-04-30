Новости
Злость, непонимание, испуг: Рейд полиции во Владивостоке вызвал яркие эмоции у горожан
30 Апрель 2020, 20:12
Рыбакам-любителям Росрыболовство хочет позволить продавать улов
30 Апрель 2020, 19:45
За проднаборами для школьников Владивостока просят приходить пап
30 Апрель 2020, 19:15
Медведев заявил, что ситуация тяжелее кризиса 2008
30 Апрель 2020, 18:45
Новый рекорд: 7 тысяч россиян заразились коронавирусом за сутки
30 Апрель 2020, 18:15
В Партизанске ликвидируют скандальную свалку
30 Апрель 2020, 17:36
Солодов лично взялся за дело о погибших на ферме животных
30 Апрель 2020, 17:15
Платошкин: «Китай должен заплатить за эпидемию»
30 Апрель 2020, 16:52
Дистанционное обучение назвали направленным на дебилизацию населения экспериментом
Родители и учителя просят Путина отменить цифровизацию образования
Открытое письмо президенту России Владимиру Путину с негодованием по поводу сложившейся в системе образования ситуации подготовили родители и учителя, сообщает ИА DEITA.RU.
Авторы документа просят о защите для детей и подростков. По их словам, дистанционное обучение является преступлением против учащихся, равно как и проект «Цифровая образовательная среда в Российской Федерации». Тот и вовсе назван антинародным.
«На сегодняшний день мы имеем дело с беспрецедентным экспериментом по уничтожению российского образования, сметающим все медицинские и образовательные ГОСТы, экспериментом, априори направленным на дебилизацию нации и подрыв обороноспособности страны», – гласит письмо.
Также в документе есть негодование в адрес занимающегося реформами Германа Грефа. Составители обращения цитируют его старую речь, где он напоминает, что когда люди имеют знания, ими труднее манипулировать, и упоминает Каббалу.