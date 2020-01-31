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Пользователь Instagram пожелала смерти ребенку-инвалиду
Малыш плачем помешал ее отдыху у бассейна
На жительницу Нефтеюганска написали заявление в Прокуратуру.
Девушка возмущенным тоном спрашивала у подписчиков, можно ли утопить младенца,
сообщает DEITA.RU со ссылкой на Readovka.
Девушка отдыхала в местном аквапарке у бассейна. Однако ее лакшери отдых испортила группа детей-инвалидов, которые проходили в воде курс реабилитации. Судя по всему, один малыш испугался воды и стал громко плакать. На это блогерша разразилась тирадой о том, что мамаши с детьми должны сидеть дома, а этого плачущего ребенка вообще надо утопить.
Когда плач затих, дама радостно заявила – кажется, он утонул! Но потом малыш закричал вновь, и женщина спросила, что будет, если она сама его утопит.
После многочисленных сообщений в Директ девушка выдала еще одну Историю – уже в виде текста. Она написала, что все инвалиды рождаются только у тех, кто пьет и курит. Поэтому виноватой в оскорблении ребенка и матери себя не считает. А вместо того, чтобы писать ей гневные сообщения, девушка посоветовала меньше «ширяться».