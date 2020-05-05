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Дизайнер: «Маска на долгие годы станет частью гардероба»
Эксперт призвал не стесняться носить средства защиты
Маска из средства защиты, по словам дизайнеров, стала модным аксессуаром, и сейчас это важная часть гардероба, сообщает ИА DEITA.RU.
Весь окружающий мир изменится после пандемии коронавируса нового типа. Это коснется и трендов в одежде, пишет «360».
«Сейчас наступает новая эпоха, и мир уже не вернется в прежнее состояние. Маска на долгие годы станет частью нашего гардероба», – заявил дизайнер одежды Сергей Никулин.
Как отметил эксперт, сегодня маски производят самые разные компании, и дизайнерские изделия не перестают нести защитные функции. Также он призвал не стесняться носить маску.
Дизайнер отметил, что главными цветами этого лета станут белый и синий. Маски, окрашенные соответствующим образом (а также в полоску), будут в тренде в этом году. Но важно не забывать, что средства защиты из ткани или нетканого материала необходимо обрабатывать антисептиком каждые два часа.