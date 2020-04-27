telegr wh call

Новости

В Госдуме оценили возможный перенос майских праздников

27 Апрель 2020, 18:45

Дизайнерские защитные маски изготовили для конкурса хабаровчане

27 Апрель 2020, 18:30

Песков раскрыл сроки окончания эпидемии коронавируса

27 Апрель 2020, 18:15

Более 5 млн россиян станут безработными

27 Апрель 2020, 17:45

Банки готовятся поселить сотрудников в офисах

27 Апрель 2020, 17:30

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с Днём российского парламентаризма

27 Апрель 2020, 17:19

2020 год может стать самым жарким в истории

27 Апрель 2020, 17:15

В Приморье разоблачили огуречную мафию

27 Апрель 2020, 17:00

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Дизайнерские защитные маски изготовили для конкурса хабаровчане

дизайнерская маска

Конкурс прошел онлайн

Хабаровские волонтеры провели конкурс необычных и красивых защитных масок, сообщает ИА DEITA.RU.

Актуальный во время пандемии и режима самоизоляции конкурс прошел в дистанционном формате. Авторы креативных дизайнерских масок должны были опубликовать снимок своего творения, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Главной идеей конкурса стало привлечение внимания людей к тому, что необходимо не забывать о средствах защиты в нынешних невеселых условиях. Он стал частью традиционной «Весенней недели добра», которая в этом году прошла онлайн.

«Сейчас, когда акция подходит к концу, могу отметить, что и в виртуальном мире она прошла успешно: мастер-классы, лекции, акции – хабаровчане интересовались всем довольно активно. Думаю, этот опыт нам пригодится в будущем», – прокомментировала глава городского штаба добровольцев Анастасия Овчинникова.

Читайте также:

Эксперты: маски можно стерилизовать и использовать снова

Бельгийским медикам купили 3 миллиона бракованных масок

Эксперт ВОЗ высказался насчет дизайнерских масок

Елена Кот

Популярное

Плюс 24 заболевших: новые случаи коронавируса в Приморье

Россияне начнут платить за лай собак и вой «сигналки»

Белухи из «китовой тюрьмы» резвятся на свободе – видео

Самоизоляция на дне: владивостокцы массово вышли на улицу
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...