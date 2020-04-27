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Дизайнерские защитные маски изготовили для конкурса хабаровчане
Конкурс прошел онлайн
Хабаровские волонтеры провели конкурс необычных и красивых защитных масок, сообщает ИА DEITA.RU.
Актуальный во время пандемии и режима самоизоляции конкурс прошел в дистанционном формате. Авторы креативных дизайнерских масок должны были опубликовать снимок своего творения, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».
Главной идеей конкурса стало привлечение внимания людей к тому, что необходимо не забывать о средствах защиты в нынешних невеселых условиях. Он стал частью традиционной «Весенней недели добра», которая в этом году прошла онлайн.
«Сейчас, когда акция подходит к концу, могу отметить, что и в виртуальном мире она прошла успешно: мастер-классы, лекции, акции – хабаровчане интересовались всем довольно активно. Думаю, этот опыт нам пригодится в будущем», – прокомментировала глава городского штаба добровольцев Анастасия Овчинникова.