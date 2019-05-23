На важной дороге уже собирается пробка, сообщает DEITA.RU.



Очевидцы необычного ДТП прислали в редакцию фото завалившегося набок большегруза, авария случилась в районе посёлка Смоляниново в Приморье.

Происшествие произошло сегодня, 22 мая, около 15.00 местного времени на основной трассе, связывающей Владивосток с Находкой. На дороге уже собирается серьезная пробка.

О разрушениях и пострадавших пока не сообщается. Однако, по словам свидетелей, находящихся на дороге, проехать мимо съехавшего в кювет транспорта, можно только по обочине.