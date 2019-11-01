Длинноногие красотки мерзнут в Приморье

С неожиданной проблемой столкнулась женская баскетбольная команда ДВФУ, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали девушки в социальных сетях, в спортивном зале по адресу: Октябрьская, 27, в котором тренируется команда, по состоянию на вечер 31 октября, не было отопления. По их утверждению, в этом зале постоянно холоднее, чем на улице.

«Завтра мы принимаем домашний тур АСБ! Как нам это делать? Играть в варежках и рукавицах??? Согласно регламенту, этот тур может оказаться под угрозой! Нас могут снять, а расходы команд мы должны будем возместить!!! Регламент Чемпионата АСБ РОССИИ ст. 12.1. Многие думают, что это все шутки, но нет, это не первый прецедент!», - беспокоились девушки.

«Одна из самых титулованных команд вынуждена мерзнуть в зале, что говорить о том, что там занимается ЖЕНСКАЯ команда и чем чревато то, что девушки занимаются при таких низких температурах!», - возмущались спортсменки. В этом же зале тренируются также и другие сборные команды университета: мужская сборная по баскетболу и женская сборная по волейболу.

Впрочем, проблему уже удалось оперативно решить. Как сообщили DEITA.RU в Дальневосточном федеральном университете, по информации Департамента инженерно-технического обеспечения ДВФУ, запуск систем отопления в административных корпусах на материковых объектах ДВФУ начался 28 октября, согласно распоряжению городской администрации. Помещение по адресу Октябрьская, 27 было подключено к отоплению сегодня, 1 ноября.

Дмитрий Санников