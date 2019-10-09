Длинные выходные ждут россиян в ближайшее время

О незапланированном отдыхе напомнили в Роструде, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА "ФАН".



Россиянам напомнили об очередных выходных в честь праздника. На этот раз три дня подряд россияне будут отдыхать в честь Дня народного единства.

Праздник выпадает на понедельник, поэтому у россиян будет сразу три выходных дня подряд: со 2 по 4 ноября.

Напомним, новогодние праздники в 2020 году продлятся 8 дней: с 1 января по 8 января. Также будут традиционные выходные на 23 февраля, 8 марта, 1 мая и 9 мая.

Елена Миронова