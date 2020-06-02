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17 Февраль 2020, 14:13

Для больниц закупят дополнительно защитные костюмы

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В Приморье на эти цели «Единая Россия» направит более 3 млн рублей

 Реанимобили и защитные костюмы - «Единая Россия» направляет полмиллиарда рублей на помощь медикам и жителям регионов 

 «Единая Россия» продолжает сбор членских взносов и благотворительных пожертвований. Напомним, ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии пожертвовать свои месячные зарплаты в виде членских взносов на помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Собранные средства направляют на помощь медучреждениям и врачам, а также жителям в регионах.

 «Большинство наших коллег на этот призыв откликнулось. Сбор средств продолжается до сих пор. И сегодня сумма пожертвований и членских взносов составляет 560 миллионов рублей. На эти деньги «Единая Россия» закупает реанимобили с аппаратами ИВЛ, специальные костюмы и другие средства индивидуальной защиты для врачей», — сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

 В наибольшем объеме помощь получают регионы, в которых, по оценкам Минздрава, сложилась непростая эпидемиологическая обстановка.

 Президент Владимир Путин, в частности, оценил как тяжелую ситуацию с пандемией коронавируса в Дагестане. Партия уже направила в регион помощь в увеличенном объеме — медикам, работающим с зараженными, передали 3000 защитных костюмов и 10000 наборов средств индивидуальной защиты.

 В Приморье членские взносы тоже решено направить на закупку защитных костюмов, чтобы передать их крупнейшим медицинским учреждениям края, в которых проходят лечение пациенты с диагнозом COVID-19.

«Решением Президиума регионального политсовета партии, заседание которого в дистанционном режиме состоялось 26 мая, более 3 млн рублей будет направлено на приобретение индивидуальных средств защиты для врачей в больницах Владивостока, Уссурийска и Находки», - рассказала и.о. руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Екатерина Маленкова.

Добавим, что ранее в рамках акции «Спасибо врачам» партийцы передали приморским больницам 2 новых автомобиля, которые пополнили автопарк Владивостокской клинической больницы №3 (пос. Трудовое) и Находкинской городской больницы. 

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