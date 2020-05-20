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Для большинства школьников Приморья закончился учебный год
Теперь дети могут уйти на каникулы
Приморские учащиеся с первые по восьмые классы включительно сегодня, 20 мая, завершили свой учебный год, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на министерство образования края.
По информации ведомства, школьники из девятых и десятых классов закончат учиться 29 мая, а для одиннадцатиклассники будут учиться до 5 июня.
Особенностью последней четверти текущего учебного года заключалась в том, что она прошла в дистанционном режиме для учащихся и учителей.
Проведение ЕГЭ в Приморье перенесли с 8 июня на более поздние сроки. Даты планируется утвердить в ближайшее время.
Изменения коснулись и выпускных вечеров. Власти региона рекомендовали перенести их проведение на более поздние сроки в связи с эпидемией коронавируса.