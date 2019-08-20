Для решения экономических проблем нашли действенный метод, сообщает DEITA.RU.

Власти США обдумывают возможность краткосрочного снижения налога на заработную плату с целью стимулировать национальной экономику.

Об этом пишет газета The Washington Post, ссылающаяся на собственные источники в Белом доме. По информации издания, советники Дональда Трампа рассматривают данную меру с целью прекращения слухов о возможной скорой рецессии.

Как поясняет издание, миллионы американцев платят налог с зарплаты в размере 6,2%, который направляется на финансирование госпрограмм медицинского и социального страхования.

Предыдущая администрация президента Барака Обамы уже уменьшала данный сбор до 4,2% с целью стимулировать рост потребительских расходов.

Дмитрий Шевченко