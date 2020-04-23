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Для бюджетников могут определить базовые оклады
Врачи и учителя нередко получают меньше МРОТ
Профсоюзы предлагают властям ввести базовые оклады для ряда категорий бюджетников, сообщает ИА DEITA.RU.
На сегодняшний день доходы учителей и врачей могут в разы варьироваться в зависимости от субъекта. По данным Федерации независимых профсоюзов России, более чем в 70% субъектов оклады учителей значительно ниже МРОТ, пишут «Известия».
Идею планируют обсудить на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В случае введения такой нормы предполагается выравнивание реальных зарплат.
«Есть понятие доплаты за уровень жизни. Например, во Франции ее получают те, кто трудится в Париже. У нас в стране аналогичный принцип может быть реализован с использованием региональных коэффициентов», – привел пример похожей программы проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.