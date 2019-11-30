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Для детей и их родителей ставят сказку в театре Горького

аленький цветочек
Новогоднюю сказку «Аленький цветочек» репетируют в Приморском театре имени М. Горького. Премьера состоится 25 и 26 декабря, сообщает DEITA.RU.

«Аленький цветочек» - всем известная сказочная история про красавицу, дочь купеческую и чудовище – «зверя лесного, чудо морского», написанная русским писателем Сергеем Аксаковым. На сцене театра Горького спектакль ставит Народный артист России Александр Славский.

Спектакль о верности, дружбе, преданности и любви. И о предательстве тоже. Он о добре и зле. И о том, что добро всегда побеждает зло. «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» - он о Родине, о родителях и детях, об испытаниях, которые должен пройти каждый человек, чтобы обрести своё счастье. Театральная версия авторской сказки Аксакова насыщена образами русского народного эпоса. Будет здесь и кикимора с лешим, и Баба Яга Костяная нога, которые выполнят своё «сказочное дело», строя козни героям в их путешествии.

Сказка «Аленький цветочек» будет интересна и детям, и родителям, бабушкам и дедушкам, которые приведут мальчиков и девочек в театр соприкоснуться с чудом и сами, несомненно, получат удовольствие, ненадолго вернувшись в детство. Сейчас в театре Горького идут репетиции. Спектакль ожидается яркий, красивый, музыкальный, насыщенный эмоциями и обязательно с хорошим концом, как и бывает всегда в доброй сказке.

Ирина Павленко

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