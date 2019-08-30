Аварийно-восстановительные бригады Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») в круглосуточном режиме восстанавливают электроснабжение потребителей, нарушенное ливневыми дождями с грозами. Работы организованы с учётом текущей паводковой ситуации в регионе.

Сложная ситуация продолжает сохраняться в Партизанском городском округе, где паводком было смыто несколько опор ЛЭП. За текущие сутки энергетикам удалось в полном объеме восстановить электроснабжение потребителей с. Наречное. Также восстановлена подача энергии в жилые дома бывшей воиской части п. Золотая долина. Здесь для потребителей энергетики подключили две дизель-генераторные установки (ДГУ). Также с помощью ДГУ частично была восстановлена подача электроэнергии в с Бровничи (100 домов). С помощью резервных схем частично обеспечены электроэнергией потребители с. Новицкое.





На утро 30 августа остаются без электроснабжения часть потребителей п. Бровничи (30 жилых домов) и микрорайон в пригороде Партизанска (5 домов). Сегодня работы в Партизанском городском округе продолжаются. Бригады энергетиков пробуют выполнить перевод потребителей на резервные схемы электроснабжения.

В период прохождения активного грозового фронта утром 30 августа было нарушено электроснабжение в с. Перевозное Хасанского района. Бригада энергетиков отправлена для осмотра линии и определения причин отключения. Во Владивостоке утром во время ливня из-за попадания воды было частично отключено оборудование на подстанции «Улисс». Сегодня в течения дня на объекте будет выполнена просушка оборудования после чего его включат в работу.

В сетях приморского филиала ДРСК в период непогоды с 26 по 28 августа массовых серьезных повреждений электросетевых объектов не зафиксировано. На сегодняшний день в Приморье остаются подтопленными 712 опор ЛЭП 0,4-110 кВ.

Филиал "Приморские электрические сети" просит жителей быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности!

Не приближайтесь и не прикасайтесь к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

Немедленно сообщите об обрыве провода в эксплуатирующую организацию, Единую диспетчерскую службу или по телефонам экстренных служб "112" или "010".

О нарушении электроснабжения можно сообщать в единый Контакт-центр ДРСК - 8-800-1000-397