Предложения по внесению изменений в процедуру технического осмотра автомобиля ждут публичного одобрения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".

Владельцы автомобилей с газовыми баллонами могут получить обязанность по прохождению проверки на предмет их целостности.

Информацию о состоянии баллонов будут заносить в диагностическую карту во время процедур техосмотра. Такие предложение выдвинуло министерство транспорта России.

Как отметили в ведомстве, данные меры нужны для того, чтобы повысить безопасность использования газа в качестве топлива для машин на российских дорогах.

По мнению профильных специалистов, изношенное состояние резервуаров для газа может привести к взрыву и, как следствие, ранению водителя и пассажиров, а также других участников движения.

Также под ужесточение может попасть процедура сверки всех идентификационных номеров на кузове автомобиля. Делаться это будет для более эффективной борьбы с автоугонами.

Дмитрий Шевченко