Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в России помимо частных туроператоров государственного, но президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько посчитал это не лучшим предложением, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Интерфакс».

Предложение Милонова было следующее: создать такую туристическую компанию, которой люди смогут доверять и не оставаться обманутыми. И, поскольку не все могут довериться частным лицам, нужно создать альтернативу: компанию, пятьдесят один процент которой принадлежал бы государству.

Эта компания могла бы, по словам депутата, поддерживать цены путевок на невысоком уровне, чтобы они были доступны социально незащищенным гражданам. Частные компании вынуждены были бы конкурировать с государственной и предоставлять более качественные услуги, не разочаровывая и не обманывая граждан.

Шпилько заявил, что стоит ввести в стране единого государственного туроператора, как появится и недобросовестная конкуренция – вместе с ним. К тому же, государство вполне способно вложить в эту компанию сотни миллионов, а согласны ли на это простые люди, деньги которых будут подобным образом распределены? По мнению Шпилько, создание госкомпании – туроператора нецелесообразно.

Анастасия Туркова