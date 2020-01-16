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«Для людей бензина нет» - приморцы говорят о топливном кризисе
16 Январь 2020, 12:07
«Для людей бензина нет» - приморцы говорят о топливном кризисе
«Топливный кризис» снова наступил для жителей Большого Камня и Фокино. По информации местных жителей, заправить авто там можно только одним видом бензина, сообщает DEITA.RU.
Как пишут в городских социальных сетях, большинство заправочных станций предоставляет частным лицам только 98й бензин.
«Остальное топливо только для юридически лиц. Огромная очередь на Роснефть - единственная АЗС, где есть бензин для обычных людей», - пишут местные жители.
Напомним, что во многих регионах Дальнего Востока давно жаловались на практическое отсутствие зимнего дизеля, которое заставляло владельцев соответствующего транспорта заправляться суррогатными аналогами.
Александра Маслова