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«Для людей бензина нет» - приморцы говорят о топливном кризисе

Бензин

«Топливный кризис» снова наступил для жителей Большого Камня и Фокино. По информации местных жителей, заправить авто там можно только одним видом бензина, сообщает DEITA.RU.

Как пишут в городских социальных сетях, большинство заправочных станций предоставляет частным лицам только 98й бензин.

«Остальное топливо только для юридически лиц. Огромная очередь на Роснефть - единственная АЗС, где есть бензин для обычных людей», - пишут местные жители.

Напомним, что во многих регионах Дальнего Востока давно жаловались на практическое отсутствие зимнего дизеля, которое заставляло владельцев соответствующего транспорта заправляться суррогатными аналогами.

Александра Маслова

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