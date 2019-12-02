Для МСП и ИП придумают еще одно наказание

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Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин дал большое интервью «РГ» в котором рассказал об итогах первого года мусорной реформы, сообщает DEITA.RU.

По его словам, для мотивации бизнесменов в оплате услуги по вывозу ТБО, правительство планирует ужесточить наказание для компаний, которые не заключают договоры на вывоз отходов ТБО.

Кроме этого он назвал, один из мифов мусорной реформы, заявив, что в стране очень маленькое количество сел, которые не вообще не производят мусор. Такими поселениями должны заниматься региональные власти, при этом он не исключил перегибов на старте реформы. Однако добавил, что в ближайшие месяцы данный вопрос решается.

Отметим, что на сегодня за обращения с отходами ТБО не оплачивают услуги 35% граждан страны, а также порядка 70% компаний, с которыми не были заключены соответствующие договора. При этом отвественных за это министр назвал региональных властей.

Напомним, что в Приморском крае «мусорная реформа» стартует со следующего года. Региональным оператором был назначен КГУП «Приморский экологический оператор», бывший МУП «Спецзавод №1». Взиматься плата будет с количества прописанных граждан, а не квадратных метров. Тарифный план был определен в 80 рублей.

Иван Крышан

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