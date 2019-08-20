Размер дохода, дающий возможность оплачивать долг за жильё, повысился, сообщает DEITA.RU.

Национальное бюро кредитных историй пришло к выводу, что россиянам придётся зарабатывать больше, чтобы выплата ипотеки была для них посильной.



По сравнению с мартом текущего года размер ежемесячного дохода домохозяйства, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос по сравнению на 5,6% и составил 75,6 тысяч рублей.

Как отмечают эксперты, такие показатели стали следствием роста среднего размера ипотечного кредита на 4,5%, а также средней ставки на 0,4 процентного пункта.

Рассчитанный минимум является комфортным для заёмщика при соотношении ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

Так, самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, зафиксирован в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Шевченко