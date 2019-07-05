Стало ясно, как будут начислять деньги сотрудникам, подменяющих работников, находящихся в отпуск, сообщает DEITA.RU.

Роструд на своём официальном сайте ещё раз напомнил и работникам, и работодателям порядок правильного начисления зарплаты в период отпусков, когда многие из коллег отправляются на отдых.

Как сообщили в профильном ведомстве, согласно действующим нормам, существует, так называемый, временный перевод, когда работник временно выполняет работу отпускника, а также совместительство.

Кроме этого, на время отпуска действующее законодательство разрешает нанимать на временно отсутствующую позицию нового человека.

Работа по совместительству осуществляется работником на регулярной основе на основании отдельно заключаемого трудового договора.

При этом, она не может длиться более четырёх часов в день или может занять целый рабочий день. Кроме этого, оплата труда должна быть пропорциональна отработанном времени или на условиях трудового договора.

В свою очередь совмещение профессий или должностей проходит в рамках одного трудового договора, и работа выполняется в режиме обычного рабочего времени. Сумма оплаты за этот труд должна быть прописана в дополнительном соглашении и зависеть от объёма выполненной работы.

Дмитрий Шевченко