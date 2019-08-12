Отдельные военные каналы будут защищены шифрованием, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Вооружённые силы России пополняются подразделениями связи, которые смогут создавать локальные сотовые сети, подключаясь к сигналу основных федеральных операторов в радиусе до 30–40 километров от передвижной вышки.

Источники в Минобороны рассказали изданию, что подобная техника будет использоваться для формирования закрытых зон обмена информацией, а также для налаживания устойчивой связи в районах стихийных бедствий.

В составе бригад управления созданы две первые роты, на вооружении которых есть мобильные ретрансляторы сотовой связи. В подразделение входят 10 автомобилей повышенной проходимости с аппаратурой.

Новые комплексы связи уже прошли испытания в Восточном военном округе. Связистам удалось развернуть приёмо-передающие антенны и подключились к сети одного из крупных сотовых операторов России.

Военные связисты справились со всеми поставленными задачами — интегрировались в сеть федерального оператора, наладили надежную ретрансляцию сигнала и организовали высокоскоростную передачу данных в полевых условиях. Учения подтвердили эффективность нового армейского оборудования.

Дмитрий Шевченко