Для самых голодных: Сбербанк шокирует россиян нововведением

Фаст-фуд из McDonald's можно будет заказать и употребить в отделениях Сбербанка, сообщает DEITA.RU. Благодаря нововведению банк рассчитывает привлечь клиентов.

Совместный проект планируют разработать две известные популярные сети в Москве. Согласно идее, в офисе Сбербанка клиенты смогут не только заказать, но и употребить еду из McDonald's.

В Сбербанке появятся специальные табло, при помощи которых можно будет сделать заказ. Кроме того, отделения оснастят и местами, где желающие смогут спокойно перекусить.

Подобный проект находился на обсуждении 6 месяцев. Интересное решение обусловлено привлечением клиентов. Как отмечают специалисты, всё чаще люди пользуются онлайн приложениями, и не тратят время на посещение отделений. Именно поэтому некоторые банки приняли решение оставить меньше отделений. Сбербанк же придумал своеобразное решение.

Как отмечают «Ведомости», первый офис Сбербанка, где можно покушать «не отходя от кассы», уже функционирует в Москве на улице Новослободская. По словам генерального директора сети ресторанов быстрого питания в России Марка Карена, подобное сотрудничество McDonald's с банком организовано впервые в мире.

Софья Корф