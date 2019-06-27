Новый показатель появится в российских школах уже с 1 сентября, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

С началом нового учебного года в пилотных регионах страны пройдёт эксперимент по введению "культурного" норматива. Показатель будет введён по совместной программе Минкульта и Минпросвещения.

Сообщается, что дети смогут больше приобщаться к культуре, при этом посещение соответствующих мероприятий будет факультативным и добровольным. Таким образом, школьники смогут соотносить полученные знания на учёбе с новыми знаниями о культуре.

Учащимся будет предложено посещение выставок, театров, экскурсий, общее число которых должно будет соответствовать нормативу.

Ранее министр культуры Владимир Мединский, комментируя данную инициативу, назвал её весьма перспективной.

Дмитрий Шевченко