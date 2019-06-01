Для того, чтобы первая встреча Путина с Зеленским состоялась, необходимо соблюсти одно условие, сообщает DEITA.RU.

Главы стран «нормандской четверки» в ближайшее время не встретятся – разочаровал ожидающих пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин и президент Украины Владимир Зеленский переговоры не начнут.

Песков сказал, что Киев сначала должен согласиться выполнять минские договоренности и прямо контактировать с представителями самопровозглашенных республик. По мнению пресс-секретаря президента РФ, после выборов президента на Украине становится целесообразным продолжить диалог в нормандском формате.

Саммит можно будет удачно провести, когда достаточно определится мировоззрение украинской политической команды.

А пока что россияне предложили Зеленскому попробовать местную шаурму - во Владивостоке.

Анастасия Туркова