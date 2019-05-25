Международную конференцию по вопросам захоронения ядерных отходов намерено организовать осенью 2019 года правительство Японии, сообщает DEITA.RU по материалам газеты Mainichi.

Японские власти в качестве одной из главных целей заявили строительство хранилищ для постоянного захоронения высокорадиоактивных отходов, накапливаемых в процессе работы АЭС.

В планах Японии находится строительство хранилища ядерных отходов на глубине не менее 300 метров. Однако, как отмечает издание, рассмотрение этого вопроса займет длительное время. Планируется, что после нахождения в в охлаждающих бассейнах в течение 30-50 лет, отработавшее ядерное топливо будет смешиваться со стеклом и отправляться на захоронение.

Ранее Япония призвала снять продуктовое эмбарго, введенное из-за аварии на АЭС «Фукусима». Подобные меры были введены многими странами, которые впоследствии санкции сняли. Россия сняла запрет на импорт рыбы и морепродуктов из японской префектуры Фукусима в апреле 2018 года. Китай же до сих пор запрещает импорт продуктов питания из 10 японских префектур из 47.

Дмитрий Санников