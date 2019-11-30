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Дмитрий Хан: дети могут стать главными спасителями взрослых от инсульта
В Приморье специалисты отделения ОНМК краевой клинической больницы № 1 регулярно проводят информационные лекции о профилактике инсульта, сообщает DEITA.RU.
Заведующий отделением Дмитрий Хан отмечает, что самые благодарные слушатели – это дети. И поскольку каждый взрослый человек, имеющий потенциальную предрасположенность к инсульту, обязательно послушает своего ребенка, то именно на молодое поколение следует сделать ставку в борьбе с этим заболеванием.
Как рассказал Дмитрий Хан, лекции специалистов отделения ОНМК уже прослушали более двух работников предприятий Приморского края.
Однако особо врач отметил работу с учащимися средних и высших учебных заведений. Всего в рамках кампании, прошедшей этой осенью, на информационных уроках в 64 школах и вузах Владивостока побывало свыше четырех тысяч педагогов и учащихся.
Идея об инициации проекта появилась на открытом уроке с заместителем министра здравоохранения Олегом Сологаем. Затем эту идею поддержали в управлении образования Владивостока и краевом департаменте здравоохранение. В результате проект был осуществлен в рамках реализации государственной программы Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы.