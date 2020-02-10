Дмитрий Медведев может покинуть пост председателя «Единой России»

Как информирует в своем блоге известный политический журналист Михаил Зыгарь, ссылаясь на несколько авторитетных источников в партии, Дмитрий Медведев может освободить кресло лидера ЕР уже совсем скоро, сообщает ИА DEITA.RU.



Зыгарь приводит слова одного из партийных функционеров, не раскрывая имени. «Возможно, что это произойдет сразу после юбилейных майских мероприятий», - говорит источник. Поиск нового лидера уже начался.

Существует вероятность, при которой «Единая Россия» может вернуться к руководящей структуре в несколько сопредседателей без какого-то ярко выраженного лидера. Также эксперты прогнозируют объединение партии и ОНФ - это серьезно изменит структуру управления и позволит обновить руководящий аппарат.

«Многим кажется, что Дмитрий Медведев серьезно устал от публичной работы. Его рейтинг серьезно тянет вниз и рейтинг ЕР. Он стал токсичным», - приводит слова неназванного чиновника Зыгарь.

После обращения президента Путина к Федеральному Собранию политические очки набрали две «единицы» - сам президент и новое правительство. Отставка кабинета министров Медведева к росту его рейтинга не привела. Продолжает падать и рейтинг партии власти, что недопустимо накануне выборов в ГД в 2021-м.

По информации источников Михаила Зыгаря в партии, в день единого голосования в этом году губернаторам предоставят право выбора - возглавлять партийные списки или идти самовыдвиженцами. Партия стремится укрепить аппарат, но согласна и на компромиссы ради удержания рычагов власти. Хотя выборы-2019 прошла довольно успешно, по сравнению с провальным 2018-м.

По данным свежего опроса ВЦИОМ, рейтинг Медведева составляет 29 процентов. При этом еще в начале января ему доверяли 38 процентов россиян. Рейтинг Путина стабильно держится на показателях 20-72 процента. Партийные показатели составляют 32,5 процента.