Дмитрий Медведев: «Мы скоро увидимся»

Заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев надеется на скорое снятие ограничений из-за коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU.

В ходе совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства руководитель фракции «Единой России» в Государственной Думе Сергей Неверов отметил важность встречи, хотя она и проходит в режиме видеоконференции из-за пандемии коронавируса.

«У меня нет никаких сомнений, что мы достаточно скоро сможем увидеться, и следующая маевка будет нормальной, а не виртуальной», - сказал Дмитрий Медведев.

Также главный единоросс страны Дмитрий Медведев поздравил всех трудящихся россиян с Первомаем. Председатель партии посетовал, что пандемия внесла в общие планы неизбежные коррективы: пришлось отказаться от традиционных первомайских митингов и шествий. «Но тем не менее цифровые технологии помогают. У нас сегодня была организована в стране единая интернет-акция профсоюзов», - рассказал Дмитрий Медведев.

Накануне стало известно, что председатель правительства России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о заражении коронавирусом. Получив положительный тест на коронавирус, он сообщил об этом по видеосвязи Президенту России Владимиру Путину. На время болезни Мишустина исполняющим обязанности председателя правительства назначен первый заместитель премьер министра Андрей Белоусов.