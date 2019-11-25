Новости
Поджигатель авто из Приморья вернется в тюрьму
25 Ноябрь 2019, 10:05
Меры поддержки для предпенсионеров реализуют на Сахалине
25 Ноябрь 2019, 10:04
Российские и международные эксперты передали опыт приморским бизнесменам
25 Ноябрь 2019, 09:55
Дмитрий Медведев научит россиян ловить рыбу
25 Ноябрь 2019, 09:46
ЕГЭ ждут серьезные изменения
25 Ноябрь 2019, 09:37
Скандал с квитанциями ЖКХ назревает в регионе
25 Ноябрь 2019, 09:15
Алексей Тимченко: ««Деловая Россия» и Центр поддержки гражданских инициатив помогают развивать в Приморье социально-ориентированные проекты»
25 Ноябрь 2019, 09:00
Массовые проверки проводят инспекторы ГИБДД
25 Ноябрь 2019, 08:30
Дмитрий Медведев научит россиян ловить рыбу
Дмитрий Медведев дал возможность жителям Дальнего Востока и Сибири пользоваться особыми возможностями при любительской рыбной ловле, сообщает DEITA.RU.
Так, по нынешнему закону, пользоваться жаберными сетями при рыбной ловле запрещено. Исключения составляют районы Дальнего Востока, Сибири и северные территории.
Дмитрий Медведев озвучил некоторые пункты о рыбной ловле для собственных потребностей. Согласно им, сети должны быть учтены, маркированы и использоваться только гражданами России.
«Любители не могут использовать такие сети без паспорта или иного документа. Кроме того, нельзя оставлять их в водоеме, и отдавать их иному гражданину – такие сети – персональное и зарегистрированное на конкретного человека приспособление», - отмечается в тексте закона, опубликованного на сайте Кабмина.
Отметим, что из дальневосточных территорий в этот перечень входят Якутия, Забайкалье, Камчатский край, Амурская область, Хабаровский край, Магаданская, Сахалинская область, ЕАО и Чукотка.
Александра Маслова