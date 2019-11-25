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Дмитрий Медведев научит россиян ловить рыбу

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Дмитрий Медведев дал возможность жителям Дальнего Востока и Сибири пользоваться особыми возможностями при любительской рыбной ловле, сообщает DEITA.RU.

Так, по нынешнему закону, пользоваться жаберными сетями при рыбной ловле запрещено. Исключения составляют районы Дальнего Востока, Сибири и северные территории.

Дмитрий Медведев озвучил некоторые пункты о рыбной ловле для собственных потребностей. Согласно им, сети должны быть учтены, маркированы и использоваться только гражданами России.

«Любители не могут использовать такие сети без паспорта или иного документа. Кроме того, нельзя оставлять их в водоеме, и отдавать их иному гражданину – такие сети – персональное и зарегистрированное на конкретного человека приспособление», - отмечается в тексте закона, опубликованного на сайте Кабмина.

Отметим, что из дальневосточных территорий в этот перечень входят Якутия, Забайкалье, Камчатский край, Амурская область, Хабаровский край, Магаданская, Сахалинская область, ЕАО и Чукотка.

 

Александра Маслова

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