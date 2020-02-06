Дмитрий Медведев официально устроился на работу

Глава государства подписал указ, по которому экс-глава правительства официально приступил к выполнению новых обязанностей, сообщает ИА DEITA.RU. Эта должность специально создавалась под Дмитрия Анатольевича - в качестве признания его заслуг перед страной.



У Медведева на новой работе будет один помощник и один руководитель секретариата. Согласно указу, подписанному ранее, на новой работе чиновник будет получать 618 тысяч рублей в месяц.

Дмитрий Медведев до нового назначения успел хорошо отдохнуть, о чем рассказал в своем Instagram. Экс-премьер выкладывал фотки отечественных зимних красот - ели в снегу и бескрайние белые поля.

Напомним, 15 января текущего года после обращения президента Путина к федеральному собранию правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку. Новым премьер-министром назначен экс-глава ФНС Михаил Мишустин.

Позже счетная палата во главе с Алексеем Кудриным публично раскритиковала деятельность правительства Медведева, обвинив его в провале нацпроектов, несогласованности действий и низкой компетентности ответственных лиц.

Василий Кучин