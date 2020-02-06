Новости
Власти: жилье подорожает на 25% в течение 2 лет
6 Февраль 2020, 23:45
Дмитрий Медведев официально устроился на работу
6 Февраль 2020, 23:31
Новые китайские города ограничили возможность передвижения жителей
6 Февраль 2020, 23:15
Правительство сказало, как изменит ОСАГО
6 Февраль 2020, 22:45
Кудрин объяснил плохую работу правительства Медведева
6 Февраль 2020, 22:15
Мишустин защитил автомобилистов от непосильных штрафов
6 Февраль 2020, 21:45
Украина хочет отказать в пенсиях тем, кто поддерживает Россию
6 Февраль 2020, 21:15
Легковые автомобили подорожали в России
6 Февраль 2020, 20:45
Дмитрий Медведев официально устроился на работу
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Медведева заместителем председателя совета безопасности
Глава государства подписал указ, по которому экс-глава
правительства официально приступил к выполнению новых обязанностей, сообщает ИА
DEITA.RU. Эта должность специально создавалась под Дмитрия Анатольевича - в
качестве признания его заслуг перед страной.
У Медведева на новой работе будет один помощник и один руководитель секретариата. Согласно указу, подписанному ранее, на новой работе чиновник будет получать 618 тысяч рублей в месяц.
Дмитрий Медведев до нового назначения успел хорошо отдохнуть, о чем рассказал в своем Instagram. Экс-премьер выкладывал фотки отечественных зимних красот - ели в снегу и бескрайние белые поля.
Напомним, 15 января текущего года после обращения президента Путина к федеральному собранию правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку. Новым премьер-министром назначен экс-глава ФНС Михаил Мишустин.
Позже счетная палата во главе с Алексеем Кудриным публично раскритиковала деятельность правительства Медведева, обвинив его в провале нацпроектов, несогласованности действий и низкой компетентности ответственных лиц.
Василий Кучин