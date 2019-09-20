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Дмитрий Медведев отменил праздники
20 Сентябрь 2019, 14:30
Целый ряд советских праздников отменил председатель правительства России Дмитрий Медведев, сообщает DEITA.RU.
Речь идет о так называемой «регуляторной гильотине». Правительство отменит уже к новому 2020 году тысячи советских нормативных документов.
Когда документы, которые определяли развитие государства, отменяются тысячами, очень легко пропустить весьма важные вещи. Кроме ГОСТов, по которым производилась качественная продукция, отменяется и целый ряд профессиональных праздников, установленных советскими нормативными актами. В их числе оказались День железнодорожника, День Радио и День воздушного флота. Старые постановления Совнаркома и Совета министров СССР, учреждавшие эти праздники, попадают под действие «регуляторной гильотины».
К праздникам у премьер-министра Дмитрия Медведева вообще отношение особое. По его словам, длинные новогодние праздники в нашей стране наносят вред экономике. Как считает председатель правительства, страна хорошо отмечает, но мало чего создает.
А потому – трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Не зря же Дмитрий Медведев в числе советских нормативных актов отменяет и один из самых первых декретов советской власти от октября 1917 года о восьмичасовом рабочем дне. С 1 января 2020 года завоевание Великой Октябрьской социалистической революции уйдет в прошлое «в интересах развития бизнеса». Так сказать, министры-капиталисты взяли реванш спустя сотню лет.
Сам Медведев объяснил отмену восьмичасового рабочего дня переходом на более гибкие графики работы. По его словам, это будет интересно не только бизнесу, но и работникам, занятым дистанционно.
Но, как отмечают эксперты, среди той кипы советских законодательных и подзаконных актов есть трезвые, резонные и работоспособные, которые - после адаптации к нынешним условиям- вполне могут работать. Насчет закабаления рабочих и примеривания на них «ярма», сказать трудно. Было бы логично, что «ярмо» сначала должны примерить депутаты всех уровней. Что- то подсказывает - они его отвергнут с негодованием.
Дмитрий Санников