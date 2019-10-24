Медведев изменит правила дорожного движения

Председатель Правительства Дмитрий Медведев предложил коренным образом изменить правила дорожного движения, сообщает DEITA.RU.

Высказывание главы Кабмина относилось к известию о том, что не так давно в прокуратуру подали заявление на то, что в «Сколково» управляли беспилотным автомобилем. В России пока что ездить без водителя нельзя.

Дмитрий Медведев посетовал на «консервативность законов, не успевающих за техническим прогрессом».

Отметим, что контролирует законопроекты относительно беспилотников на сегодняшний день Минпромторг. Если же их использование потребует менять ПДД, к вопросу должна подключиться ГИБДД.

Пока же «транспорт без водителя» действует по одному-единственному документу – постановлению Правительства об его экспериментальном использовании. Изначально эксперименты с беспилотником «работали» только в Татарстане и Москве. Сейчас к тестированиям смогут присоединиться еще восемь субъектов. Однако, за рулем беспилотника все равно должен сидеть водитель, ведь закон пока что запрещает обратное.

Александра Маслова