Дмитрий Медведев сравнял солдат с офицерами

В минувший понедельник премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об усилении социальной защиты военнослужащих, сообщает DEITA.RU.

Как отметил Дмитрий Анатольевич на совещании с вице-премьер-министрами 16 декабря, несмотря на стабильное совершенствование системы социальных гарантий, некоторые вопросы оставались непроработанными. Речь идёт о компенсации средств за аренду жилья. Дмитрий Медведев признал, что найти жильё по тем средствам, которые предоставляет государство, было нереально.

Новое постановление регламентирует денежную компенсацию за поднаём жилья для солдат, сержантов, матросов, старшин и членов их семей. Так, с 2020 года за аренду жилья перечисленные категории военнослужащих будут получать столько же средств сколько офицеры и прапорщики.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев одобрил снижение беспошлинного порога на посылки из-за рубежа. Премьер-министр поручил Министерству финансов разработать проект. Если предложение ведомства примут, то уже со следующего года ввоз в Россию товаров на сумму дороже двухсот евро будет облагаться пошлиной в размере 15% от суммы превышения.

Софья Корф