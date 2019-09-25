Дни Эрмитажа во Владивостоке: виртуальная реальность, прошлое на кончиках пальцев и ночной Эрмитаж

В четвёртый раз столица Приморского края принимает «Дни Эрмитажа во Владивостоке». Программа стартовала в понедельник и продлится семь дней, по 29 сентября включительно. Мероприятия проходят в залах Приморской картинной галереи, сообщает DEUTA.RU.

Дни Эрмитажа во Владивостоке – событие, которое имеет немало поклонников. Его ждут. Программа рассчитана как на зрителей, так и на профессионалов. У горожан и гостей города есть возможность посетить выставки, экскурсии, в том числе виртуальные, лектории, авторские курсы и другие культурные мероприятия.

Все желающие могут совершить виртуальное путешествие по эрмитажному пространству в проекте «Эрмитаж VR». С помощью шлема виртуальной реальности прогуляться по Галерее истории древней живописи и по Залу Юпитера, в деталях рассмотреть 3D копии уникальных музейных экспонатов, и даже пройтись по воздуху под потолком выставочных пространств. Программа «Эрмитаж VR» доступна к просмотру с 12.00 до 20.00 в Парадном зале картинной галереи по адресу Алеутская, 12. Вход свободный.

В «Эрмитажной библиотеке» можно ознакомиться с новинками изданий, выпущенных Эрмитажем в 2019 году. Библиотека расположилась в Парадном зале, перед залом-сейфом.

В зале № 9 открыта выставка фотографии «Уединение. Эрмитаж ночью». Автор Юрий Молодковец представляет серию работ снятую в музее под покровом ночи. Здесь же можно совершить ещё одну виртуальную экскурсию по Эрмитажу в документально-игровом фильме «Эрмитаж. Погружение в историю». Сопровождает зрителей в путешествии по историческим событиям Константин Хабенский. Вход свободный.

Традиционно проходит мастер-классы для реставраторов. Тема этого года: реставрация и консервация произведений графики. Трехдневное обучение проходят специалисты из музеев Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Иркутска, Томска и других городов Сибири и Дальнего Востока.

В выставочных залах на Партизанском проспекте, 12 проходит особая программа - «Прошлое на кончиках пальцев». Здесь специалисты Эрмитажа работают со слабовидящими детьми. Через рассказы, предметы и создание рисунков дети, ограниченные по зрению, изучают быт, материальную культуру и искусство каменного века. Программа разработана специалистами Эрмитажа для незрячих и сильно ограниченных по зрению деток. Ведут занятия специалисты-археологи.

В зале-сейфе последние дни продолжает работу выставка «Шкатулка матроны. Драгоценности Римской эпохи из собрания Эрмитажа. Завершаться Дни Эрмитажа ставшим уже традиционным прочтением Гомера.

Ирина Павленко