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ДНР готова устроить ВСУ новый «котел»
В ДНР предупредили ВСУ, что способны устроить новый котел, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет РИА ФАН, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»), заявил, что обстрел по Горловке со стороны Вооруженных сил Украины в очередной раз доказывает неспособность Украины выполнять взятые на себя обязательства по Минским соглашениям.
Накануне поселок шахты 6/7 на северо-западе Горловки на территории ДНР был обесточен в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.
Как отметил Александр Матюшин, в памяти украинских военных все еще свежи воспоминания об Иловайском и Дебальцевском котлах. Армии народных республик в состоянии устроить новый котел. «Можем повторить», — заключил Александр Матюшин.