«До 10 тысяч рублей»: Выдачу кредитов россиянам ограничат

С октября выдача займов будет ограничена предельной долговой нагрузкой физических лиц, сообщает DEITA.RU. Данную практику решили узаконить, однако банки ее уже применяют несколько лет.

Вступивший в силу закон распространяется на кредиты и займы от 10 тысяч рублей. Как отмечают эксперты, основной вопрос – это отношение ежемесячных платежей по займам к доходу гражданина.

Отметим, что уже несколько лет банки учитывают аналогичные данные, поэтому эксперты считают, что новый закон не повлияет на рынок кредитования. Однако нововведения коснутся почти каждого десятого россиянина.

По данным кредитных сервисов у четверти россиян более половины дохода уходит на выплату займа.

Напомним, что в конце сентября по стране прокатилась волна предложений о выдачах кредитов. Рекламу рассылали при помощи SMS, а также граждан обзванивали менеджеры по продажам. Целевой аудиторией стали те, кто уже пользуется продуктами банками.

Иван Юрьев